В США испытали ракету для вывода на орбиту микроспутников
Испытания ракеты Vector-R проходили на полигоне в пустыне Мохаве
Вашингтон, 4 мая 2017, 09:42 — REGNUM Первый испытательный пуск ракеты Vector-R, предназначенной для вывода на орбиту микроспутников, состоялся в штате Калифорния (США). Об этом сообщил главный управляющий компании Vector Space Systems Джим Кантрелл на своей странице в соцсети Twitter.
Испытания ракеты Vector-R проходили на полигоне в пустыне Мохаве.
«Запуск ракеты Vector-R B0.1 сегодня (3 мая). Какой угол!» — написал он, выложив в сеть короткий видеоролик запуска ракеты.
Как передает ТАСС, летом 2017 года компания Vector Space Systems планирует провести второй испытательный запуск, на 2018 год запланирован первый коммерческий запуск.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Убрать авианосцы, сесть за стол переговоров
NB!
04.05.17
Встреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
NB!
04.05.17
Бессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
NB!
04.05.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
NB!
04.05.17
«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
NB!
03.05.17
Младореформатор и РАО «ЕЭС России»
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс