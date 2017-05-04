В США испытали ракету для вывода на орбиту микроспутников

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Первый испытательный пуск ракеты Vector-R, предназначенной для вывода на орбиту микроспутников, состоялся в штате Калифорния (США). Об этом сообщил главный управляющий компании Vector Space Systems Джим Кантрелл на своей странице в соцсети Twitter.

Испытания ракеты Vector-R проходили на полигоне в пустыне Мохаве.

«Запуск ракеты Vector-R B0.1 сегодня (3 мая). Какой угол!» — написал он, выложив в сеть короткий видеоролик запуска ракеты.

Как передает ТАСС, летом 2017 года компания Vector Space Systems планирует провести второй испытательный запуск, на 2018 год запланирован первый коммерческий запуск.