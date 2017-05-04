Четверг, 4 Мая 2017 года
08:48:07 МСК

Самолет МС-21 готовят к первому испытательному полету

Наука

Самолет МС-21 недавно завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки

Москва, 4 мая 2017, 08:38 — REGNUM  Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21, который может составить конкуренцию современным Boeing 737 и Airbus A320, покинул сборочный цех Иркутского авиационного завода, чтобы пройти летные испытания. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к руководству авиационной отрасли.

«Начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету, — говорится в сообщении. — В конце 2018 г или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

Источник газеты уточнил, что самолет МС-21 недавно завершил очередной этап тестовых испытаний и 28 апреля покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету.

Самолет МС-21 — самый современный российский лайнер. В зависимости от модели новое российское воздушное судно рассчитано на 150 или 180 пассажиров. Дальность полета МС-21 составляет до 6 тыс. км.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
04.05.17
Максим Исаев«Вывести войска с Корейского полуострова – значит решить проблему КНДР»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
«Путин не намерен ради выхода РФ из изоляции жертвовать Асадом»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Аварийное жильё — сильнее политики: как в Чувашии выполняют указы Путина
ЧебоксарыРоссия Ликвидация ветхого жилья Экономика
NB!
03.05.17
Елена ХаненковаВ чём состоит счастье трудящихся?
ЛондонВеликобритания Прожиточный минимум в России Общество
NB!
03.05.17
Александр КуркинЮжная Осетия: только с Россией, только в России
ЦхинвалЮжная Осетия Южная Осетия и Россия Политика
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное