Вопросы 80-х: Потянет ли наука ВПК гражданский сектор экономики?

Москва, , 09:00 — REGNUM «В области науки победы еще предстоит добиться», — заявил в преддверии Дня Победы вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков на пресс-конференции в Москве «Наука Победы: Сибирское отделение РАН и оборонно-промышленный комплекс России».

В мае этого года СО РАН отмечает 60-летний юбилей. Как отметили участники встречи, организаторами науки в Сибири в послевоенное время были бывшие фронтовики — ученые, которые прошли войну с винтовкой в руках. Они понимали значение фундаментальных исследований для обороны страны и ее военно-промышленного комплекса. Сегодня эта «связка» не менее актуальна, в том числе и для авиапрома, считает представитель ОАК.

«Это обеспечивает колоссальный синергетический эффект технологий, созданных в авиации, других отраслях экономики, поэтому ОАК, как никто другой заинтересован в тесном взаимодействии с современной наукой, — подчеркнул специалист. — Сегодня нами разработана и подписана программа взаимодействия с Российской Академией наук. Только совместное решение текущих проектных задач может создать тот задел, который позволит нам создавать авиационные проекты, имеющие конкурентные преимущества. Мы серьезно работаем в таких направлениях, как гиперзвук, оборудование для систем навигации, основанных на новых физических принципах, такие работы уже ведутся».

Как ведутся и работы в области обнаружения так называемой «турбулентности ясного неба», которая на днях стала причиной травм двух десятков пассажиров рейса Москва-Бангкок. Boeing 777 при ясной погоде неожиданно попал в воздушную яму, его подбросило на 200 м, а пассажиров выбросило из кресел.

«Есть способы определения сдвига ветра, которые хорошо изучены в Томском университете, и мы с ними в этом направлении работаем, — рассказалИА REGNUM Сергей Коротков. — Природа живет своей жизнью, и мы вынуждены приспосабливаться, создавая такие приборы, которые уже существуют в лабораториях и могут определять сдвиг ветра. И если активно работать, то появится оборудование, которое может быть установлено на летательные аппараты, и таких случаев можно будет избежать».

Беда в том, что существует слишком большой разрыв между теорией и практикой: между разработками фундаментальной науки и их внедрением в жизнь.

«Сегодня нам совместно с РАН необходимо уменьшить время реализации инноваций в конечных продуктах нашей корпорации, — заявил ИА REGNUM вице-президент по инновациям ОАК, — Это важно для формирования новых технологий для создания авиационной техники».

На актуальность быстрого внедрения в жизнь научных достижений обратил внимание председатель СО РАН, академик Александр Асеев. Он убежден, что «научные достижения должны быть немедленно переданы на рабочий стол конструктора».

Академик Асеев в преддверии Дня Победы особо отметил роль науки и Сибирского отделения РАН в развитии Оборонно-промышленного комплекса России. По его словам, в сводном реестре ОПК — 8 академических институтов Сибири.

«Есть влиятельное лобби либерального характера, которое в 90-х годах прямо заявляло, что наука в России должна быть демилитаризована, — заявил Асеев. — Зачем ресурсы тратить и так далее. Но время показало, что обстановка накалена до предела, ситуация в мире очень напряженная. И мы благодарны руководству нашей страны, что взят курс на перевооружение армии, поддержку предприятий ОПК». Для науки, по словам ученого, это тоже плюс, поскольку реализуются «совместные договора, все это идет на пользу общему делу».

При этом важно внедрять достижения совместной работы ученых и военных в гражданскую практику. Ведь не секрет, что президент Путин призывает к 2021 году переводить предприятия ОПК «на нужды хозяйственные», отметил на пресс-конференции «Наука Победы» директор Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, академик Василий Фомин. о вопрос, как?

«Не кастрюльки же делать, как было при Горбачеве, — подчеркнул академик Фомин. — Эти оборонные предприятия должны делать вещи, которые нужны не только для нас, но и конкурентоспособны с Западом. Приведу пример, который всем близок. Например, медицина. Все западное! Нам должно быть стыдно, что это оборудование мы не можем сделать сами. Хотя все идеи есть».

Получается, идеи есть, а реализовать их не всегда удается. Вывод очевиден: использовать научные достижения одного из наиболее продвинутых секторов экономики — ОПК, сделать максимально коротким путь от лаборатории ученого к столу конструктора. Тогда наработки светлых ученых голов существенно улучшат нашу жизнь. А страну поднимут на качественно иной уровень.

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