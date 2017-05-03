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В День Победы в Москве ожидаются осадки и похолодание

Наука

Температура не поднимется выше + 9 °С

Москва, 3 мая 2017, 14:06 — REGNUM  Погода в Москве в День Победы ожидается неблагоприятная: температура +4…+9 °С, облачность и небольшие осадки, сообщили 3 мая в Гидрометцентре РФ.

Скорость ветра 3 — 5 метра в секунду, атмосферное давление 738 мм рт. ст. В ночь на 9 мая температура воздуха −2…+3°С.

Напомним, в Москве и в Московской области в День Победы пройдет большое количество праздничных мероприятий. Москвичи и гости города смогут увидеть фейерверки, которые запустят на ВДНХ и в 19 парках российской столицы.

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Как сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, с 6 по 9 мая в парках культуры и отдыха Подмосковья пройдет более 900 мероприятий.

Читайте подробнее: Парки Подмосковья к 9 мая подготовили более 900 мероприятий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев заявил, что в День Победы безоблачное небо над Москвой обеспечат десять самолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ясное небо над Москвой 9 мая обеспечат 10 самолетов

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