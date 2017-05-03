В Китае обнаружены древние захоронения гуннов

Пекин, , 09:51 — REGNUM 18 древних захоронений, принадлежащих представителям народа гуннов, обнаружены на территории провинции Хэнань в Китае. Об этом, как передает ТАСС, рассказал сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.

«Все эти компактные захоронения внутри выложены из кирпича и их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины, — говорит он. — Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25−220 гг. н. э.), то есть им порядка 1,8 тыс. лет».

Вэньси добавил, что могилы представителей народа гуннов, не стали добычей грабителей, поэтому хорошо сохранились. Археологи нашли почти в каждом захоронении старинные артефакты, в частности, бронзовые котлы, бусы, золотые серьги и кинжалы.

«По нашим оценкам, эти артефакты принадлежали гуннам и тем, кто имел к ним непосредственное отношение», — добавил сотрудник Китайской академии общественных наук.

Специалисты не исключают, что найденные захоронения помогут установить новые важные детали той отдаленной эпохи.