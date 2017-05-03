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Китайские археологи обнаружили захоронения возрастом около 1,8 тыс. лет

Наука

Обнаруженные гробницы принадлежали гуннам- кочевому народу, населявшему территорию современного Китая почти 2 тыс. лет назад

Пекин, 3 мая 2017, 09:42 — REGNUM  Сотрудники Археологического института при Академии социальных наук КНР сообщили об обнаружении почти двух десятков захоронений, возраст которых составляет не менее 1,8 тыс. лет. 18 гробниц были обнаружены на территории китайской провинции Хэнань.

Китайские специалисты пришли к выводу, что обнаруженные гробницы могли принадлежать гуннам — кочевому народу, населявшего территорию современного Китая около 1,8 тыс. лет назад, пишет «Жэньминь жибао».

Археологи пришли к данному выводу из-за нехарактерных размеров погребального комплекса, а также нескольких десятков артефактов, обнаруженных в ходе раскопок.

«По всей вероятности, обнаруженный нами погребальный комплекс принадлежал народу гуннов. Об этом свидетельствуют крайне компактные захоронения, характерные для кочевых народов, а также предметы, характерные для кочевых народов того времени», — сообщил ведущий специалист Археологического института Ван Цзяши.

Археологи подчеркнули, что обнаруженные захоронения представляют особенную ценность из-за того, что они прекрасно сохранились, избежав разграбления со стороны мародёров.

«Обнаруженные в Хэнани могильники — это огромная удача для любого археолога. Все предметы погребального искусства остались не тронутыми, что позволяет нам пролить свет на жизнь и смерть гуннов», — добавил Ван Цзяши.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае археологи обнаружили древнюю фамильную гробницу близ города Чанша китайской провинции Хунань, в которой, как предполагается, были захоронены супруги, жившие в ранний период правления династии Цин (1644−1911 гг.)

Читайте ранее в этом сюжете: Археологи обнаружили на Юго-Востоке Китая захоронения эпохи династии Цин

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Археология
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