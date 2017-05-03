Археологи обнаружили на Юго-Востоке Китая захоронения эпохи династии Цин

Чанша, Китай, , 04:12 — REGNUM Археологи обнаружили древнюю фамильную гробницу близ города Чанша китайской провинции Хунань, в которой, как предполагается, были захоронены супруги, жившие в ранний период правления династии Цин (1644−1911 гг.), передает «Жэньминь жибао».

Два хорошо сохранившихся деревянных гроба были найдены в гробнице в деревне Шичжулу. При этом один гроб несколько больше по размеру другого, сообщает Хунаньский институт археологии.

В одном из гробов были обнаружены останки мужчины. В гробу меньшего размера, который, как предполагается, принадлежит женщине, была найдена лишь одежда.

«Размеры и размещение гробов демонстрируют мужское превосходство в древних китайских верованиях», — заявил исследователь института Чжан Синго.

Кирпичи с начертанными китайскими иероглифами позволяют узнать, что гробница принадлежит семейству И, заявляют ученые. По их словам, гробница была разграблена, а ее крыша повреждена.

Как утверждает издание, полиция ранее изъяла погребальные артефакты из подобных гробниц эпохи династий Мин и Цин на юге Китая.

ИА REGNUM уже сообщало, что ранее в китайской провинции Хэнань были найдены древние захоронения династии Мин (1368−1644 гг.).

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