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Китайский глубоководный аппарат успешно совершил четвертое погружение в ЮКМ

Наука

Пилотируемый батискаф погрузился на глубину более 1100 метров

Модель глубоководного аппарата «Цзяолун»
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Модель глубоководного аппарата «Цзяолун»

Пекин, 2 мая 2017, 14:34 — REGNUM  Китайские исследователи сообщили об успешном завершении четвертого глубоководного погружения аппарата «Цзяолун», задействовано в рамках 38-й океанической экспедиции КНР, которая на этот раз проходит в акватории Южно-Китайского моря.

«38-я океаническая экспедиция станет самой протяженной и продолжительной научной миссией китайских океанологов. Экспедиция, стартовавшая 6 февраля, продлится еще более 6 недель», — отметил сотрудник Государственной океанической администрации КНР Ши Сюэфа.

«Цзяолун» провел под водой более 8 часов, в ходе которых аппарат погрузился на глубину 1101 метр. На данной глубине с помощью роботизированных манипуляторов китайские исследователи взяли несколько образцов минералов, в том числе базальта, пишет «Синьхуа».

В ходе погружения также были взяты пробы фораминиферного песка, а также образцы воды на глубине 630 метров. «Цзяолун» сделал несколько снимков, а также видеозаписей для последующего изучения специалистами.

«Подобные погружения могут пролить свет на процесс формирования и эволюции флоры и фауны Южно-Китайского моря. Благодаря аппаратам класса «Цзяолун» мы можем получить высококачественные пробы минералов, которые в дальнейшем могут быть освоены человеком», — сообщил журналистам старший инженер миссии Ян Ган.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 апреля китайские ученые приступили к глубоководной миссии в Южно-Китайском море в рамках второй стадии 38-й китайской океанической экспедиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай начал вторую стадию 38-й океанической экспедиции

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