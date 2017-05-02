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Столица Чили может пострадать от мощного землетрясения

Наука

Согласно прогнозам ученых, эпицентр нового мощного землетрясения может быть расположен всего в 100 км от Сантьяго

Землетрясение
Esteban Maldonado
Землетрясение

Сантьяго, 2 мая 2017, 13:55 — REGNUM  Сантьяго — столица Чили в ближайшее время может пострадать от мощнейшего землетрясения, магнитудой не менее 8 баллов, предупреждают ученые-сейсмологи, опубликовавшие статью-прогноз в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Столь мощные землетрясения на континенте происходят по причине погружения океанической плиты Наска под Южно-американскую плиту. Ученые считают, что это является одной из причин образования Анд.

В результате столкновения плит в Южной Америке ежегодно происходят сильные землетрясения. Исследователь из университета Страсбурга Эмиль Кляйн и его коллеги считают, что вскоре высвобождение тектонического напряжения может произойти вблизи Сантьяго.

Подобный вывод сейсмологи сделали, проанализировав последствия землетрясения, которое произошло рядом с населенным пунктом Ильяпель в 2015 году, его магнитуда составила 8,3 балла по шкале MMS. Они пришли к выводу о существовании определенной закономерности.

Статья сообщает, что вероятность землетрясения подобной мощности на территории Сантьяго в этом году составляет около 3%, это в 2−3 раза выше нормы. Скорее всего, его эпицентр будет находиться в городе Вальпараисо, он расположен в 100 км от столицы.

Напомним, 16 сентября 2015 года в Чили произошло мощное землетрясение. Сейсмическая служба Чили тогда сообщила, что магнитуда землетрясения составила 8,4 балла, а Геологическое общество США оценило его в 8,3 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 46 км от города Ильяпель и в 42 км от города Канела Баха, СМИ сообщали, что жертвами стихии стали 12 человек. Зоной бедствия правительство Чили объявило регионы Кокимбо и Вальпараисо, более миллиона человек было эвакуировано из прибрежной зоны из-за опасности цунами.

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Землетрясения
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