Самки стрекоз нашли способ уходить от спаривания

Цюрих, Швейцария, , 10:12 — REGNUM Самки одного из видов стрекоз приспособились избегать сексуальных контактов, притворяясь мертвыми, пишет журнал Ecology.

Особи, новый вид которых обнаружил Рассим Хелиф из Университета Цюриха (Швейцария), в определенных ситуациях притворяются мертвыми. Энтомолог, наблюдая за поведением стрекоз, увидел, как одна из них, улетая от другой, упала на землю как мертвая.

После того, как преследователь скрылся, она зашевелилась и улетела. В ходе дальнейших исследований он установил, что стрекозы — самки этого вида — притворяются мертвыми, чтобы не вступать в контакты с самцами.

Самки избегают спаривания, когда они летят к отложенным яйцам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Шанхайском зоопаркеобнаружен новый вид хищных жуков стафилинид.

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