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В КНР изобретен метод диагностики рака на ранних стадиях по капле крови

Наука

Новый метод проходит сертификацию для выхода на рынки Китая и Европы

Пекин, 2 мая 2017, 06:10 — REGNUM  Китайские ученые, возможно, нашли способ быстро определять наличие злокачественных опухолей в организме человека при помощи одной лишь капли крови, сообщает 2 мая газета China Daily.

Команда под руководством Ло Юнчжана из Школы естественных наук при Университете Тсихнуа, расположенного в Пекине, изобрела аналитический набор реагентов на основе протеина Hsp90α, способный в клинических условиях выявлять множество разновидностей рака анализируя каплю человеческой крови.

Злокачественные образования на ранних стадиях могут быть вылечены, но как только они распространяются по всему телу человека, пациента уже не спасти. Однако, крайне сложно выявить болезнь на ранних стадиях, сообщает издание.

Еще в 1989 году ученые обнаружили протеин теплового шока Hsp90α, который существует в теле человека и может быть использован в качестве биологического маркера при выявлении рака.

С тех пор проводились множественные исследования. Лишь к настоящему моменту, работая над проблемой с 2009 году, команда Ло сумела получить стабильный искусственный протеин Hsp90α, который обретает структурную стабильность при перегруппировке протеинов. Это означает, что у них появилась возможность «создавать» протеин в любых количествах и в любое время.

Новая методика была испробована на 2347 пациентах в восьми госпиталях по всему Китаю, что стало первым клиническим испытанием метода, успешно подтвердившим свою эффективность при определении рака лёгких.

В настоящий момент, спустя 24 года после обнаружения протеина, метод проходит сертификацию для выхода на китайский и европейский рынки.

В 2015 году порядка 90,5 млн человек были больны раком при появлении 14,1 млн новых случаев заболевания каждый год. Порядка 8,8 млн смертей или порядка 15,7 от всех смертей в мире вызваны этим страшным заболеванием.

В Китае порядка 4,29 миллионам человек был поставлен этот диагноз в 2015 году, из них 2,8 млн скончалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае был изобретен новый способ лечения рака путем резкой заморозки и резкого нагревания злокачественных клеток.

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