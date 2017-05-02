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Как прогресс вспомнил о женщине-матери

Наука

Несмотря на то, что споры вокруг него не стихают до сих пор, подгузник заслужил звание одного из великих изобретений человечества. Хотя бы потому что он освободил наших любимых женщин от труда беспрестанной стирки детских пеленок

Pampers
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Pampers

Вашингтон, 2 мая 2017, 01:01 — REGNUM  Вроде бы, странно, что такая простая вещь, как памперс, появилась так поздно — лишь в 60-х годах ХХ века. Века, который ознаменовался невиданными техническими прорывами. Человек уже начал осваивать космос, а мамы все так же пеленали своих новорожденных детей в пеленки, потом бесконечно стирали и кипятили. Об истории появления подгузника рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Прогрессу долго время было не до того, женщина получила все равные с мужчиной права, и этого вроде как и хватало. Все изменил американский химик, ставший дедушкой и ухаживавший за своими внуками. Меняя пеленку за пеленкой, он вдруг понял, что их не обязательно стирать, их можно просто выбрасывать.

Первые опыты Виктора Миллза (так звали этого дедушку химика) оказались неудачными: ребенка предлагалось одевать в пластиковые трусы со вложенной в них особой прокладкой. Но в жаркую погоду кожа под таким приспособлением мгновенно начинала преть, и Миллзу пришлось отказаться от этой затеи. Вскоре он придумал то, что более всего походило на современный памперс, а компания Procter & Gamble, где он работал технологам, воодушевленно приступила к производству новинки, назвав ее от английского глагола to pemper — баловать.

Технологически с тех пор памперсы сильно изменились. Они стали гораздо легче и удобней, освободив женщин всего мира от лишней — в этом случае действительно лишней — заботы. И тем большая слава нашим мамам, которые вырастили нас без одноразовых подгузников.

О мифах, которые окружают современные памперсы, читайте в статье: Поздравляем памперсы с 52-летием и желаем им..

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