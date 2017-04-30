Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
07:45:25 МСК

Для доставки грузов в космос Китай создаст еще два корабля

Наука

...на основе «Тяньчжоу-1»

Пекин, 30 апреля 2017, 06:34 — REGNUM  Для обслуживания будущей пилотируемой космической станции Китаю нужно два дополнительных грузовых космических корабля. Новые аппараты будут разработаны в ближайшие годы, заявил заместитель директора Китайской корпорации по аэрокосмическим наукам и технологиям Ян Баохуа, сообщает 30 апреля China Daily.

В настоящее время на вооружении космической отрасли КНР уже есть грузовой корабль «Тяньчжоу-1» («Небесный корабль»).

«Мы разработаем два варианта «Тяньчжоу-1», — заявил Баохуа. Как пояснил чиновник, первый вариант нового корабля будет снабжен аналогичным первой модели герметично запечатанным грузовым отделением и дополнен открытым отделением для доставки на орбиту грузов, не нуждающихся в защите от агрессивной космической среды. Этот корабль будет использоваться для снабжения космонавтов будущей станции и перевозки небольших запасных частей.

Второй вариант, чей грузовой отсек будет полностью открытым, предназначается для перевозки больших запасных частей и любых космических аппаратов, запуск которых планируется со станции.

Что касается силовой установки всех трех модификаций корабля, то она останется герметичной. Сообщается, что разрабатываемые грузовые корабли не предназначены для повторного использования.

Напомним, «Тяньчжоу-1», самый большой и самый тяжелый китайский космический корабль, был впервые запущен Китаем 20 апреля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США
КабулАфганистан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела...
Ростов-на-ДонуРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Владимир Добрынин Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
30.04.17
Дмитрий БуяновКуда катится мир? Ответ западной интеллигенции
КопенгагенДания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
«Бавария» стала победителем Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Андрей Репин«Держать строй!»: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Политика
NB!
29.04.17
У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Общество
NB!
29.04.17
МВД Украины просит граждан не носить георгиевские ленты 8-9 мая
КиевУкраина Акция «Георгиевская ленточка» Общество
NB!
29.04.17
Демонтированный памятник кузнецу Шомахмудову вернется в центр Ташкента
ТашкентУзбекистан Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
29.04.17
Михаил РешетниковПсихология и происхождение современного терроризма
МоскваРоссия Антитеррор Наука
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
ещё главное