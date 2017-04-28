В Москве апрель 2017 года оказался самым дождливым с начала века

Москва, , 13:24 — REGNUM Количество осадков, выпавших в Москве в апреле 2017 года, является рекордным с начала XXI века, сообщили в Росгидромете.

С начала апреля в российской столице выпало свыше 70 мм осадков, что в полтора раза превышает месячную норму. Прежним рекордсменом по осадкам был апрель 2013 года, когда выпало 64 мм.

Метеорологи отметили, что за последние полутора суток выпало свыше трети месячной нормы (она составляет 44 мм). В течение дня 28 апреля дожди будут продолжаться.

Согласно прогнозу, в ночь на 29 апреля в Москве ожидается небольшой дождь, днем — переменная облачность без осадков, скорость ветра 7−12 м/с. Ночная температура 7 — 9 градусов тепла, днем ожидается +20…+22°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за ночь 27 апреля в российской столице выпало 14% месячной нормы осадков. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ зафиксировали прирост осадков шесть миллиметров.

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