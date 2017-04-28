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Ученые из США предложили способ производства кирпичей на Марсе

Наука

При этом не потребуется использовать печи обжига

Вашингтон, 28 апреля 2017, 10:23 — REGNUM  Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали технологию, позволяющую создавать кирпичи на Марсе. Об этом сообщила газета DailyMail.

Новый проект основан на формировании кирпичей прямо из марсианского грунта. Эта техника состоит из двух ключевых этапов. Сначала марсианский грунт закрывается в гибком контейнере, после чего он уплотняется при достаточно высоком давлении.

По словам исследователей, давление, необходимое для небольшого образца, примерно эквивалентно удару молота весом 4,5 кг с высоты одного метра. При этом, по мнению ученых, оксид железа, который дает марсианской почве свой отличительный красный цвет, действует как связующее вещество. Поскольку частицы железа чистые и плоские, они могут легко связываться друг с другом под давлением.

При тестировании прочности кирпича исследователи обнаружили, что даже без армирования они были сильнее железобетонных конструкций.

Следующим шагом для исследователей будет увеличение размера кирпичей, что позволит в дальнейшем использовать их для создания домов на Марсе.

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