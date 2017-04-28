Канадские ученые нашли озера с «первобытной» водой

Оттава, , 09:54 — REGNUM Канадскими биологами из университета Ватерлоо были обнаружены на севере Канады озера, идентичные по свойствам тем, которыми обладал первичный океан Земли. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Как отмечает один из исследователей, Джошуа Нойфельд «бескислородная жизнь в открытых озерах стабильна, несмотря на то, что вода в них периодически перемешивается».

Бескислородная среда очень важна для зарождения жизни, считают ученые. Кислород и прочие агрессивные молекулы могли бы помешать формированию цепочек первых органических соединений.

Как утверждают исследователи, на севере Канады существуют миллионы озер, нижние слои воды которых фактически полностью лишены кислорода на протяжении всего лета. Кроме того, в них содержится много железа и почти полностью отсутствует сера.

В некоторых озерах биологи обнаружили особые бактерии, которые перерабатывают углерод и метан. По их мнению, эти бактерии вместо производства кислорода окисляют железо и используют его энергию для производства питательных веществ.

Нойфельд и его коллеги заявили, что подобные озера могут находиться в Индонезии и Восточной Африке, а также не исключают их существования в Финляндии и на севере России. Они утверждают, что изучение озер поможет больше узнать о том, как зарождалась жизнь на Земле.