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Хокинг: Убийцей человечества может стать искусственный интеллект

Наука

Современные технологии делают человека беспомощным перед силами природы

Пекин, 28 апреля 2017, 08:43 — REGNUM  Дальнейшее развитие искусственного интеллекта может привести человеческую цивилизацию к гибели. Об этом заявил известный британский физик Стивен Хокинг, выступая на Глобальной конференции мобильного интернета в Пекине.

По его словам, развитие искусственного разума может принести людям всего мира огромную пользу, однако может стать и наиболее угрожающим фактором. «Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет», — подчеркнул ученый в ходе видеоконференции.

Физик пояснил, что современные технологии делают человека беспомощным перед силами природы, толкают его к деградации. Это грозит верной гибелью в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание.

Вместе с тем искусственный интеллект в силах преодолеть многие проблемы, стоящие перед цивилизацией, если им правильно пользоваться. Поэтому совсем не обязательно, что события будут развиваться по наиболее мрачному сценарию, добавил Хокинг.

Напомним, физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг не раз высказывался по поводу возможного будущего человеческой цивилизации. Так, по его мнению, угроза жизни на Земле постоянно возрастает — человечество могут погубить генетически сконструированные вирусы или ядерная война. Потому, чтобы продолжить свое существование, людям необходимо осваивать космос.

Читайте ранее в этом сюжете: Великий учёный, инвалид Стивен Хокинг совершит полёт в космос

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