Ученые объяснили «красный прилив» у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM У берегов Камчатки в Авачинской бухте, которую хорошо видно из столицы региона, местные жители наблюдают временами «красный прилив». Как передает корреспондент ИА REGNUM, подобное происходит не в первый раз, поэтому особого волнения явление не вызвало.

Обычно «красный прилив» случается осенью. Для апреля он не совсем свойственен, но все равно ученые на Камчатке не видят ничего страшного в происходящем.

«Такое явление в бухте можно наблюдать в сентябре в конце осеннего пика «цветения» диатомовой микроводоросли Skeletonema. Пурпурно-красный оттенок воде придают миллионы инфузорий — Mironecta rubra, живущих в симбиозе с микроводорослями-криптомонадами. Каротин этих микроводорослей и определяет цвет миронекты», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заведующая лабораторией гидробиологии ФГБНУ «КамчатНИРО», кандидат биологических наук Екатерина Лепская.

Она отметила, что возникновение такого явления как «красный прилив» сейчас инициирован, вероятно, ранним прогревом воды и обильным стоком в бухту органического вещества, накопившегося за зиму.

Специалист добавила, что «красные приливы» могут образовывать как нетоксичные, так и токсичные микроорганизмы. «И хотя факты вредоносного влияния на рыб, водных теплокровных животных и человека на Дальнем Востоке в настоящее время регистрируются редко, контроль качества морепродуктов и среды их обитания, несомненно, необходим. Это тем более актуально в густонаселенных прибрежных районах», — сказала Лепская.

Однако вследствие сокращения финансирования ученые КамчатНИРО больше не располагают возможностью оперативно проводить обследования Авачинской губы.