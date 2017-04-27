Четверг, 27 Апреля 2017 года
14:37:49 МСК

Зонд «Кассини» вошел в пространство между Сатурном и его кольцами

Наука

Аппарат передал на Землю первые фотографии колец

АМС Кассини
Иллюстрация: NASA
АМС Кассини

Вашингтон, 27 апреля 2017, 13:17 — REGNUM  Космический зонд «Кассини» вошел в пространство между Сатурном и его кольцами. Об этом сообщает NASA на своем официальном сайте.

«Кассини» стал первым научным аппаратом, который оказался на таком близком расстоянии от Сатурна. Зонд успешно совершил первый из 22 проходов между Сатурном и кольцами, расстояние между которыми составляет 2000 километров. При этом он передал на Землю изображения планеты и ее колец.

«Никакой космический корабль никогда не был так близок к Сатурну», — сказал менеджер проекта «Кассини» Эрл Мэйз.

Напомним, ранее «Кассини» передал на Землю фотографии Титана, наиболее похожего на Землю спутника Сатурна. А затем направился на сближение с планетой-гигантом. Предполагается, что зонд совершит 22 прохода между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в атмосфере планеты, завершив свою миссию.

Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на Титан для его изучения в январе 2005 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное