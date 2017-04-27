Вашингтон, , 13:17 — REGNUM Космический зонд «Кассини» вошел в пространство между Сатурном и его кольцами. Об этом сообщает NASA на своем официальном сайте.

«Кассини» стал первым научным аппаратом, который оказался на таком близком расстоянии от Сатурна. Зонд успешно совершил первый из 22 проходов между Сатурном и кольцами, расстояние между которыми составляет 2000 километров. При этом он передал на Землю изображения планеты и ее колец.

«Никакой космический корабль никогда не был так близок к Сатурну», — сказал менеджер проекта «Кассини» Эрл Мэйз.

Напомним, ранее «Кассини» передал на Землю фотографии Титана, наиболее похожего на Землю спутника Сатурна. А затем направился на сближение с планетой-гигантом. Предполагается, что зонд совершит 22 прохода между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в атмосфере планеты, завершив свою миссию.

Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на Титан для его изучения в январе 2005 года.