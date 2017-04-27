В Америке найдены следы древнего человека

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Совместная группа американских и австралийских ученых обнаружили окаменевшие останки мастодонта, возраст которых составляет более ста тысяч лет. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Самое примечательное заключается в том, что, по мнению ученых, на костях присутствуют следы их обработки человеком. Это говорит о том, что древние люди прибыли в Северную Америку раньше, чем считалось.

Окаменелости были обнаружены в округе Сан-Диего в южной части штата Калифорния. Ученые заметили на обломках костей трещины, которые, скорее всего, являются результатом воздействия твердым предметом. Рядом были найдены каменные наковальни с признаками износа, которые вряд ли могли быть созданы естественным путем.

С помощью методологии уран-ториевого датирования ученые определили возраст костей — около 130 тысяч лет.

Ранее считалось, что первые люди появились в Америке не более чем 49 тысяч лет назад в районе Берингова пролива и Аляски. А около 20 тысяч лет назад они были вынуждены двинуться на юг из-за таяния льдов.

Поэтому новая находка может свидетельствовать о пребывании в этой местности людей на десятки тысяч лет ранее, чем считалось.