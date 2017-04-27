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В конгрессе США ученым сообщили их приоритетную задачу

Наука

«Мы не просто смотрим на места, где может быть жизнь. Мы закладываем фундамент, чтобы туда попасть»

Вашингтон, 27 апреля 2017, 11:37 — REGNUM  Приоритетной задачей ученых США является поиск жизни за пределами Земли, и отправка космических аппаратов к представителям внеземной жизни, заявил председатель Комитета по науке, космосу и технологиям палаты представителей американского конгресса Ламар Смит, сообщает spaceref.com.

Выступая в конгрессе 26 апреля, Смит зачитал доклад «Достижения в поиске жизни».

«Двадцать пять лет назад мы не знали, что планеты существуют за пределами Солнечной системы. Сегодня мы подтвердили существование более 3400 экзопланет, которые вращаются вокруг других солнц. И мы продолжаем делать новые открытия», — сказал он.

По словам Смита, уже сейчас ученые знают о существовании планет, на которых теоретически возможна жизнь. Совсем недавно на одной из экзопланет обнаружена атмосфера — сделан еще один шаг в поисках внеземной жизни.

«На прошлой неделе ученые объявили об открытии еще одной наземной экзопланеты в зоне обитания звезды, расположенной в сорока световых годах от нас, в космическом пространстве. Это главная цель для будущего расследования», — сказал он.

Ученый заявил, что США — первопроходцы в астробиологии, и они «продолжают вести мир в этом типе исследований».

Смит отметил, что американский президент Дональд Трамп одним из своих распоряжений утвердил поддержку развития в Соединенных Штатах астробиологии: «Оно устанавливает поиск источника жизни, её эволюции и распространения и будущего во вселенной в качестве фундаментальной цели для NASA».

По словам Смита, стремление найти наличие жизни за пределами Земли завораживает американский народ. «Мы не просто смотрим на места, где может быть жизнь. Мы закладываем фундамент, чтобы туда попасть», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что американские научные институты настоятельно рекомендуют направить космические аппараты к Европе — одному их спутников Юпитера.

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