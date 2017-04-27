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В калужском Обнинске откроют Центр доклинических исследований

Наука

Там займутся исследованиями в области применения ядерных технологий в медицине и фармакологии

Калуга, 27 апреля 2017, 11:03 — REGNUM  Более 2 млрд рублей выделено из федерального бюджета на создание в Обнинске Калужской области Центра доклинических исследований. Здесь будут испытывать новые лекарства, в том числе и радиофармпрепараты. Об этом заявил журналистам депутат Государственной думы РФ от Калужской области Геннадий Скляр, сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM .

По словам депутата, новый методологический центр войдет в калужский ядерный кластер. Он предназначен для исследований применения ядерных технологий в медицине и фармакологии. В первую очередь там сосредоточатся на борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Мы объединили все ведущие институты, заводы, бизнес, специалистов для того, чтобы создавать новые продукты, основанные на ядерной технологии. Речь идет о медицине, агропромышленном комплексе, о создании новых материалов. И эти продукты рождаются путем взаимодействия специалистов разных отраслей», — пояснил Геннадий Скляр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , депутат возглавил правление калужского кластера ядерных технологий. В настоящее время в Калужской области сформированы более 10 современных промышленных кластеров. Среди них: фармацевтический кластер, кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций, а также агропромышленный, автомобильный и транспортно-логистический кластеры, кластер строительных материалов и металлообработки. В формате кластеров в регионе успешно работают как российские производственные объединения, так и крупные иностранные компании.

В 2016 году министерство экономического развития РФ признало калужский кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» лидером по инвестиционной привлекательности среди проектов мирового уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области появился кластер ядерных технологий

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Онкологические заболевания
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