Ученые установили негативное влияние глутамата натрия
Вред от его употребления может быть снижен за счет интенсивных тренировок
Бразилиа, 27 апреля 2017, 10:51 — REGNUM Бразильские ученые считают, что физические упражнения позволяют избежать ухудшения памяти и двигательной координации, вызванного употреблением в пищу глутамата натрия (E621). Исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology. Кратко о нем сообщает портал EurekAlert.Группа исследователей провела эксперимент на крысах. Из крыс, которым давали глутамат натрия, половина начала тренировки в возрасте двух месяцев. Упражнение состояло из набора высоты по лестнице под углом 80 градусов. Крысы выполняли эти упражнения пять раз в неделю в течение семи недель. Другая группа крыс не подвергалась никаким физическим нагрузкам.
Через некоторое время исследователи протестировали координацию движений и память крыс. Двигательная координация была менее нарушена у крыс, которые выполняли подъем по лестнице. Память в этой подопытной группе не претерпела серьезных изменений.
Что касается второй группы крыс, то среди них ученые наблюдали значительное ухудшение когнитивных способностей и двигательной координации.
По мнению авторов, результаты исследования справедливы и для людей.
Глутамат натрия считается одной из самых распространенных пищевых добавок. Представляет собой белый порошок, хорошо растворимый в воде.
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