Ученые установили негативное влияние глутамата натрия

Бразилиа, , 10:51 — REGNUM Бразильские ученые считают, что физические упражнения позволяют избежать ухудшения памяти и двигательной координации, вызванного употреблением в пищу глутамата натрия (E621). Исследование опубликовано в журнале Experimental Physiology. Кратко о нем сообщает портал EurekAlert.

Группа исследователей провела эксперимент на крысах. Из крыс, которым давали глутамат натрия, половина начала тренировки в возрасте двух месяцев. Упражнение состояло из набора высоты по лестнице под углом 80 градусов. Крысы выполняли эти упражнения пять раз в неделю в течение семи недель. Другая группа крыс не подвергалась никаким физическим нагрузкам.

Через некоторое время исследователи протестировали координацию движений и память крыс. Двигательная координация была менее нарушена у крыс, которые выполняли подъем по лестнице. Память в этой подопытной группе не претерпела серьезных изменений.

Что касается второй группы крыс, то среди них ученые наблюдали значительное ухудшение когнитивных способностей и двигательной координации.

По мнению авторов, результаты исследования справедливы и для людей.

Глутамат натрия считается одной из самых распространенных пищевых добавок. Представляет собой белый порошок, хорошо растворимый в воде.