Ученые назвали главную опасность употребления энергетических напитков

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Группа американских ученых заявила о том, что энергетические напитки гораздо опаснее большинства других кофеиносодержащих напитков. Исследование опубликовано в American Heart Association.

Ученые провели эксперимент. Восемнадцать молодых участников были случайным образом разделены на две группы. Первая группа получила энергетический напиток, содержащий 108 г сахара, 320 мг кофеина и другие соединения. Второй группе дали контрольный напиток, содержащий 320 мг кофеина, 40 мл сока лайма и 140 мл вишневого сиропа в газированной воде.

Исследователи измерили электрическую активность сердец добровольцев с помощью электрокардиограммы. В результате выяснилось, что энергетики, в отличие от остальных кофеиносодержащих напитков, повышают интервал QT в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов.

Интервал QT — один из важных показателей деятельности сердца, позволяющий предсказать нарушения сердечных ритмов.