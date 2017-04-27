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Ученые объяснили аномальные свойства воды Кровавого водопада в Антарктиде

Наука

Ледник Тейлора считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода

Кровавый водопад в Антарктиде
Mike Martoccia
Кровавый водопад в Антарктиде

Вашингтон, 27 апреля 2017, 09:20 — REGNUM  Источник воды Кровавого водопада в Сухих долинах Мак-Мердо (Земля Виктории, Антарктида) находится на большой глубине и сформировался более миллиона лет назад, пишет журнал Journal of Glaciology.

С помощью радара был определен источник воды, находящийся на большой глубине: оказалось, что она вытекает из-под ледника, и ее возраст предположительно превышает миллион лет.

Ученые отмечают, что вода не замерзает даже при сильном холоде. «Ледник Тейлора считается самым холодным из тех, в которых течет жидкая вода», — уточнил один из авторов исследования.

Напомним, Кровавый водопад вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо. Открыт объект в 1911 году.

Поток время от времени приобретает красный цвет — когда из трещины вытекает красная вода. Вода вытекает из озера, находящегося под толстым слоем льда.

Красный цвет воды вызван наличием в ней оксидов железа. Вода очень соленая, и потому не замерзает даже при температуре минус десять градусов Цельсия.

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