Ученые изучают таяние подводной мерзлоты в Арктике

Москва, , 09:17 — REGNUM Российские ученые сообщили, что по причине массового таяния льдов в Арктике может произойти климатическая катастрофа. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного отделения РАН.

В 2017 году планируются три экспедиции в Арктику. Предметом исследования ученых станет интенсивная деградация подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа, поскольку она приводит к высвобождению огромного количества метана и может повлиять на изменение климата по всей планете.

«Впервые мощные газовые струи, в составе которых до 66−70% приходится на метан, были обнаружены в 2011 году в северной части моря Лаптевых. Только на участке дна площадью один квадратный километр было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности именуемых мегасипом», — рассказывает специалист РАН по арктическим исследованиям Олег Дударев.

Ранее считалось, что источником выделения газа являются тундровые ландшафты приморских низменностей вдоль арктического побережья. Однако в ходе последних экспедиций ученым удалось установить, что причиной является многолетняя древняя мерзлота. Выделяясь на глубине 50−70 м, газ не успевает раствориться в море и проникает в атмосферу. Вследствие этого, над арктическим шельфом формируется область аномально высокого содержания метана.

По словам Дударева, если современные темпы «протаивания» подводной мерзлоты сохранятся, это может привести к трудно предсказуемым климатическим последствиям, в том числе к полноценной климатической катастрофе.