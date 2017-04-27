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Ученые изучают таяние подводной мерзлоты в Арктике

Наука

По мнению исследователей, это может грозить климатической катастрофой

Ледниковый барьер на ЗФИ
Иллюстрация: Д. Банин
Ледниковый барьер на ЗФИ

Москва, 27 апреля 2017, 09:17 — REGNUM  Российские ученые сообщили, что по причине массового таяния льдов в Арктике может произойти климатическая катастрофа. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного отделения РАН.

В 2017 году планируются три экспедиции в Арктику. Предметом исследования ученых станет интенсивная деградация подводной мерзлоты Восточно-Сибирского шельфа, поскольку она приводит к высвобождению огромного количества метана и может повлиять на изменение климата по всей планете.

«Впервые мощные газовые струи, в составе которых до 66−70% приходится на метан, были обнаружены в 2011 году в северной части моря Лаптевых. Только на участке дна площадью один квадратный километр было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности именуемых мегасипом», — рассказывает специалист РАН по арктическим исследованиям Олег Дударев.

Ранее считалось, что источником выделения газа являются тундровые ландшафты приморских низменностей вдоль арктического побережья. Однако в ходе последних экспедиций ученым удалось установить, что причиной является многолетняя древняя мерзлота. Выделяясь на глубине 50−70 м, газ не успевает раствориться в море и проникает в атмосферу. Вследствие этого, над арктическим шельфом формируется область аномально высокого содержания метана.

По словам Дударева, если современные темпы «протаивания» подводной мерзлоты сохранятся, это может привести к трудно предсказуемым климатическим последствиям, в том числе к полноценной климатической катастрофе.

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