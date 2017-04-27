Рейтинг губернаторов: «Тенденция, чтобы сменить господина Миклушевского»

Владивосток, , 03:45 — REGNUM Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому необходимо задуматься о том, стоит ли ему продолжать политическую карьеру, в частности в Приморье. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог, доцент департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ Виктор Бурлаков, комментируя весенние данные Национального рейтинга губернаторов, эксперты которого вновь определили Миклушевского на последнюю 85 позицию.

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«Когда разные рейтинги дают приблизительно одинаковую позицию для одного и того же лица, это повод для беспокойства. Оценивая этот рейтинг, оценивая недавний рейтинг, представленный в журнале «Профиль», где Миклушевский стоял первым в очереди на увольнение, в общем контексте мы можем говорить, что это, безусловно, очень негативная тенденция. По-хорошему, после таких вот обозначений пора задумываться о том, стоит ли ему в принципе продолжать политическую карьеру, в частности в Приморском крае», — уверен политолог.

По его мнению, если губернатор уже в течение полугода занимает последнюю строчку рейтинга, это является явной оценкой того, что его политика не соотносится с действительностью — провалы практически по всем направлениям, какие только возможны.

«Совершенно очевидно, что общая тенденция к тому, чтобы сменить господина Миклушевского, — акцентировал Виктор Бурлаков. — Что его удерживает, пока ещё вопрос открытый».

«В его пользу работает то, что он только половину срока продержался, нужно очень сильно, что называется, проштрафиться, чтобы уйти раньше. Большинство губернаторов, которые уходили, они свой срок, так скажем, отбыли. Миклушевский свой срок ещё не отбыл. Но даже в такой ситуации, когда говорят об отставке ещё досрочной, это значит, что его деятельность и наверху, в федеральном центре, оценивают, скорее, в негативном ключе. Это хороший повод Миклушевскому подумать о перспективах своего пребывания в должности губернатора», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам Национального рейтинга губернаторов за март-апрель 2017 года, дальневосточные губернаторы, за исключением двух персон, поголовно утратили свои позици. Единственной неизменной фигурой стал глава Приморского края Владимир Миклушевский, так как ниже падать уже некуда — он замкнул список на 85 месте. Компанию ему в третьей группе рейтинга составили Егор Борисов (Якутия), Александр Козлов (Амурская область) и Александр Левинталь (ЕАО).