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Высоту орбиты МКС увеличат почти на один километр

Наука

Корректировка орбиты МКС необходима для посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-03»

Москва, 27 апреля 2017, 01:51 — REGNUM  Высота орбиты полёта Международной космической станции будет увеличена на 800 метров, сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).

Как уточнятся, корректировка орбиты необходима для создания оптимальных баллистических условий для посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-03», в настоящее время пристыкованного к МКС.

Манёвр планируется осуществить 27 апреля, около 8:10 по московскому времени. Для корректировки орбиты двигатели российского служебного модуля «Звезда» должны будут проработать 30 секунд.

Сообщается, что после проведения манёвра средняя высота орбиты полета МКС будет составлять около 405,1 км.

Напомним, в предыдущий раз корректировка высоты полёта Международной космической станции производилась 3 апреля для формирования баллистических условий для посадки корабля «Союз МС-02», а затем — стыковки корабля «Союз МС-04», которая состоялась 20 апреля.

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