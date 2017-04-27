Астрономы нашли ещё одну планету, похожую на Землю

Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Астрономы обнаружили новую планету, масса которой примерно равна массе Земли, а её орбита удалена от звезды, вокруг которой она вращается, на такое же расстояние как Земля от Солнца. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По словам сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене Йосси Шварцвальд, обнаруженная ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были найдены с помощью метода микролинзирования.

Эксперты NASA считают, что найденная планета скорее всего слишком холодная, чтобы на ней могла появиться жизнь в том виде, в каком мы её знаем. Дело в том, что звезда, вокруг которой вращается планета излучает намного меньше энергии, чем Солнце.

В NASA считают, что это открытие даёт учёным новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.

Найденной планете было присвоено название OGLE-2016-BLG-1195Lb.