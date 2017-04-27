Владимир Сывороткин, , 23:38 — REGNUM

«Наука компрометирует себя услужливостью».

Андре Жид

Прошедшая зима в Северном полушарии подтвердила и усилила основные тенденции климатических изменений, а именно, произошло усиление контрастности погодных аномалий, сменяющих друг друга в пространстве и во времени. Это ситуация, когда регион с аномально холодной погодой может соседствовать с аномально теплым регионом, а через некоторое время знаки соседних аномалий погоды могут поменяться. Зимние месяцы 2017 года на территории России отличились небывалыми морозами, а также контрастным чередованием разнознаковых погодных аномалий, местоположение и время появление которых убедительно совпадают с аномалиями общего содержания озона (ОСО) в атмосфере. Значительные различия температуры в соседних регионах определялись дефицитом (потепление) или избытком (похолодание) концентрации озона над этими регионами. Дефицит озона (отрицательные аномалии ОСО), в свою очередь, был вызван усилением водородной дегазации Земли, а избыток озона (положительные аномалии ОСО) — усилением геомагнитной активности.

Например, в Центральной Азии холодная погода ноября 2017 года уступила место аномальному декабрьскому теплу. В Средней Азии столбики термометров поднимались до летних значений — от +22 до 27 °C.

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Декабрь 2016 года

Гидрометцентр России так описывает основные погодно-климатические особенности на Северном полушарии Земли в декабре 2016 года:

«В России ноябрьские холода еще более усилились в последний месяц года. Всю первую половину декабря морозы атаковали европейскую территорию страны (ЕТР), Урал, центральные и северные районы Сибири, а также Якутию. На севере ЕТР, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири неоднократно устанавливались новые суточные минимумы температуры воздуха. В Якутии столбики термометров упали до — 56°, на севере Урала — ниже — 40°, в Поволжье — — 35°. Даже на юге в Кисловодске зарегистрировали температуру — 17°, в Крыму — — 15°, а в районе Сочи — — 10°. Аномалии среднедекадных температур достигали −8…−13°. Ослабление морозов наступило в третьей декаде месяца. И, хотя на большей части вышеназванной территории, аномалии среднедекадных температур по-прежнему оставались отрицательными, на Русский Север, в центральный регион и Верхневолжье пришло заметное потепление. В среднем за третью декаду здесь было теплее обычного на 4−11°.

Южные районы Сибири, север Дальнего Востока и арктические острова в течение месяца находились во власти относительно теплой погоды. Были дни, когда среднесуточная температура превышала норму на 20° и более. В среднем за месяц на Чукотке температура воздуха оказалась выше нормы на 6−8°, на юге Сибири и Русском Севере — на 2−3°, а на арктических островах — более 10°. В то же время на севере Сибирского и на большей части Уральского федеральных округов декабрь в целом холоднее нормы на 4−6°, в Поволжье — на 2−4°, а на юге ЕТР — на 1−2°. В ряде пунктов установлены рекорды минимальной среднемесячной температуры воздуха. Так, в Сочи прошедший декабрь стал самым холодным в метеорологической летописи курорта.

Сложение отрицательных и положительных аномалий привело к тому, что средняя температура декабря 2016 г. оказалась в России близкой к норме. Те же слова можно сказать и о Северо-Западном, Центральном, и Сибирском федеральных округах. В то же время Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Уральский федеральные округа заметно холоднее обычного, а север Дальневосточного федерального округа — заметно теплее.

В Норвегии, Великобритании, Дании устанавливались новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха. И в среднем за месяц он прогрелся здесь на 2−5° больше нормы (в Осло аномалия +5.4°, Стокгольме — +2.9°, Хельсинки — +3.1°, Рейкъявике — +4.0°, Гамбурге — +2.6°, Риге — +4.1°, Варшаве — +2.1°).

В Канаде аномально теплая погода на севере страны (среднемесячная температура выше нормы на 2−5°) соседствовала с аномально холодной — на юго-западе и юго-востоке (в Ванкувере аномалия — 2.2°, Шеффервиле в провинции Квебек — — 2.4°). Как итог средняя температура в целом по стране близка к норме. Такой же итог в США, хотя картина распределения аномалий — обратная. Холодным штатам северо-запада (аномалии до −2… −5°) противостоит юг с аномалиями +2…+4° и восток (аномалии около +1°).

В экваториальных широтах Тихого океана по-прежнему наблюдается аномально холодная вода. Также по-прежнему наблюдается аномально холодная вода в умеренных широтах обоих океанов и аномально теплая — в теплых течениях, расположенных к востоку от материков (Гольфстрим — Северная Америка) и (Куросио — Азия). К акваториям с аномально теплой водой в декабре добавился Мексиканский залив. Здесь аномалии ТПО превысили +1°.

Существенно выше нормы температура открытой поверхности воды в Арктическом бассейне. В Гренландском, Баренцевом, Карском, Беринговом морях и в Дэвисовом проливе. Здесь аномалии ТПО в декабре +1…+2°. Значительно выше нормы оказалась температура поверхности океана в Арктическом бассейне и в среднем за год. В Баренцевом и Карском морях это превышение составило +2…+3°, а в Беринговом море и заливе Аляска — более +1°. В целом же на большей части океанов в Северном полушарии температура на поверхности в среднем за год — выше нормы. И только в умеренных широтах Атлантического и Тихого океанов — ниже».

Опираясь на вышеприведенный текст, рассмотрим планетарную карту среднемесячных декабрьских аномалий ОСО, показанную на Рис. 1.

Основные черты погодных аномалий проявлены здесь весьма отчетливо. Огромная положительная аномалия ОСО, накрывшая Западную Сибирь и Восточную Европу от Средиземного моря до Баренцева и Карского морей, определила здесь аномально холодную погоду. Над Западной Европой озоновый слой был разрушен, и здесь мы наблюдали повышенные температуры.

В Северной Америке положительная аномалия ОСО определила аномально холодную погоду на юге Канады и Севере США. Отрицательные же аномалии ОСО, расположенные к северу и югу от вышеупомянутой положительной аномалии, обеспечили избыточное тепло на севере Канады и юге США.

Повышение температуры воды в зоне действия Гольфстрима и Куросио, а также в Мексиканском заливе совпадает с зонами пониженного ОСО. Экваториальная область накрыта положительной аномалией ОСО, что вызвало охлаждение океанской воды в этой зоне на всей планете. Наконец, океанская часть Арктики, продуцирующая аномальное тепло, накрыта почти полностью отрицательной аномалией ОСО. В это время года (во время полярной ночи) снижение озона показывает нам только факт интенсивной водородной дегазации. В отсутствии солнца притока дополнительного излучения в области озоновой дыры не происходит, а арктическое тепло имеет иную природу. За счет увеличения глубинной дегазации, в основном водородно-метановой, тает лед в Северном Ледовитом океане. Освобожденная от него вода начинает интенсивно отдавать тепло в атмосферу.

Сторонники антропогенного потепления, указывают на интенсивное таяние льда в СЛО, как на доказательство своей правоты. Однако, объяснять, как может повышение температуры воздуха на 1 градус вызвать интенсивное таяние льда в условиях зимы, то есть отрицательных температур, варьирующих от — 10 до — 40 градусов в разных частях СЛО никто из них не рискует.

Обратимся к сообщениям СМИ и рассмотрим детали описываемых аномальных процессов. В экваториальной зоне повышенного ОСО в самом начале декабря оказались Гавайские острова, что вызвало здесь обильные снегопады.

«На одном из островов архипелага Гавайские острова выпало рекордное количество снега, в некоторых районах толщина снежного покрова достигла 90 сантиметров, передает телеканал Би-би-си. Сильный снегопад прошел на острове Гавайи рядом с вершинами вулканов Мауна-Кеи и Мауна-Лоа. На опубликованных кадрах телеканала видно, что на горных склонах идет сильная метель, из-за которой почти нулевая видимость. Заснеженные склоны, которые возвышаются на четыре километра над уровнем моря, используются горнолыжниками и сноубордистами. Синоптики отмечают, что снег в тихоокеанских тропиках выпадает очень редко, в других районах Гавайских островов идут проливные дожди.»

В начале третьей декады декабря небывалые морозы охватили полосу от Черного моря до Карского. На рисунке 2 цветной вкладки территория рекордных морозов выделяется желто-коричневой полосой положительной аномалии ОСО, протянувшейся точно также, то есть от Черного до Карского моря.

20.12.2016, GISMETEO, «Сильные морозы нарушили движение общественного транспорта в Екатеринбурге»:

«Екатеринбург охватили необычайно сильные морозы — температура в пригороде уральской столицы понизилась до — 40 градусов. Холод отразился на работе общественного транспорта: в городе на нескольких участках оборвались троллейбусные и трамвайные линии. Больше всего троллейбусное движение нарушилось на улице Белинского — главной транспортной артерии Екатеринбурга. От морозов пострадали жители 20 екатеринбургских многоэтажек. Прорыв на теплотрассе, вызванный низкой температурой, частично оставил без обогрева квартиры и детский сад».

20.12.2016, GISMETEO, «Экстремальные морозы в западной части России»:

»Сильные морозы принесли первый рекорд — 20 декабря в Ханты-Мансийске обновлен абсолютный минимум температуры (-43,0). Предыдущий рекорд составлял — 39,6 и был установлен в 1937 году. В Республике Коми температура понижалась до — 47, в Пермском крае, Кировской и Свердловской областях — до — 40. В Костромской области метеорологи зафиксировали — 32, в Нижегородской области — 30-градусные морозы. Эпицентр морозов пришелся на северные районы Западной Сибири. На Ямале 20 декабря температура понизилась до — 51. На северо-востоке Европейской России это была самая морозная ночь уходящего года».

22.12.2016, GISMETEO, «Волна экстремальных сибирских морозов накрыла Поволжье»:

«В последние дни над районами от Заволжья до Оби преобладала северо-восточная и восточная составляющая атмосферных процессов. Как следствие — экстремальные сибирские морозы миновали Уральский хребет и продолжили серию холодных рекордов в Поволжье. 21 декабря в Башкирии на метеостанциях «Емаши», «Аскино» и «Янаул» обновлены абсолютные минимумы температуры (-40,9, — 40,8 и — 40,6 соответственно). В Уфе температура понизилась до суточного рекорда (-36,7). Прежний минимум дня составлял — 32,5 (1978). Зона экстремальных морозов охватила практически все Среднее и Нижнее Поволжье: Ижевск (-32,6), Ульяновск (-30,4), Чебоксары (-28,3), Волгоград (-25,6)».

Интересно вышеприведенное объяснение причин температурных аномалий, — над зоной развития аномальных холодов преобладала северо-восточная составляющая атмосферных процессов, которые принесли на ЕТР морозы из Сибири. А вот откуда морозы взялись в Сибири? Там-то их откуда надуло? Ведь морозы и в Сибири были аномальными!

21.12.2016, РЕН ТВ, «В Югре ударили морозы, которые невозможно измерить»:

»В Югре аномальные морозы перешли предел измерения. На стандартных градусниках для измерения не хватает делений. В Сургуте сейчас минус 52 градуса, и шкалы для измерений на бытовом приборе просто не хватает. От такого мороза лопается даже асфальт, отменены и задержаны большинство авиарейсов. Местные жители публикуют в социальных сетях фотографии. Во всех школах отменены занятия с 1-го по 11-й классы. В Екатеринбурге уже шесть человек госпитализированы с обморожениями и переохлаждением. Как говорят власти, на улицу сейчас вообще лучше не выходить. Коммунальщики латают разрывы на теплотрассах».

Ну и какова же причина этих небывалых морозов? Нет у метеорологов ответа на этот вопрос, хорошо, что про ультраполярные вторжения не пишут. На полюсе в это время было намного теплее, чем в Западной Сибири. Причину этого тепла мы видим на Рис. 2, — над СЛО дефицит озона достигает 20%.

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Январь 2017 года

12.01.2017, GISMETEO, «Итоги новогодних аномалий в Москве»:

»В первую декаду января температура «гуляла с новогодним размахом»: 1 января она повысилась до +2,0 [см. рис 3], а 7 января — упала до — 29,9 [см. рис. 4]. Оба этих декадных экстремума одновременно стали текущими экстремумами сезона. В Новый год отмечена самая мощная оттепель с начала зимы: 1−2 января шел дождь, среднесуточная температура на 9−10 градусов превысила норму. Затем сработал ультраполярный процесс: холод с Карского моря принес сильные рождественские морозы. (Подчеркнуто нами — В.С.) 7−8 января отрицательная аномалия среднесуточной температуры достигла 17−19 градусов. В итоге холод «перетянул одеяло»: при норме — 8,6, средняя температура составила — 13,3 (аномалия — 4,7). Рождество 2017 года стало самым морозным с 1987 года. Тогда температура понизилась до — 31,5.Осадков выпало около нормы — 14 мм, или 107% от среднего многолетнего (13 мм). Самая большая суточная сумма (5 мм) выпала в виде снега 5 января — при смене погоды. Самая большая высота снежного покрова составила 22 см (5−6 января). Рождественским морозам сопутствовали красивые природные явления — гало, пурпурный закат, ложное солнце, изморозь и световые столбы. Аномально холодная погода спровоцировала несколько серьезных аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса».

07.01.2016, GISMETEO, «Погода в Москве: Рождественская ночь стала самой холодной в тысячелетии»:

»В ночь на Рождество в Москве ударили 30-градусные морозы. На метеостанции «ВДНХ» зафиксирована самая низкая температура в этом сезоне (-29,9). На Балчуге минимальный термометр показал — 27,8, в Тушине — — 30,2. Рождественские морозы не редкость в Москве. Раз в пять лет они бывают сильными. В наступившем тысячелетии сильные морозы на Рождество отмечались трижды: в 2002 (-22,5), 2003 (-26,0) и 2015 годах (-20,4). Но ни разу температура не достигала — 30. Таким образом, это Рождество стало самым морозным в 21 веке. Абсолютный минимум Рождественской ночи остался незыблемым — он составляет — 34,8 и зафиксирован в далеком 1891 году.

По области самая «теплая» Рождественская ночь отмечена в Серебряных Прудах (-23,5), самая холодная — в Клину и Дмитрове (-33,4).

Аномально низкой температурой охвачена все северная половина Центрального округа. 30-градусные морозы зафиксированы в Смоленской области. Во Владимирской области температура понизилась до — 32. В Тверской области похолодало до — 36. В Ярославской области мороз усилился до — 39, в Костромской области — до — 41».

13.01.2017, «МЕТЕОВЕСТИ», «Погодные аномалии на Старый Новый год«:

»В канун Старого Нового года в России установилась чрезвычайно контрастная погода. В Забайкалье, например, ударили аномальные морозы. В целом в зоне морозов оказалось более половины азиатской части России. Самые низкие температуры, как всегда, отмечается на северо-востоке Якутии. Однако, экстремальная стужа пробилась даже юг Восточной Сибири. Например, в Нерчинске (это неподалеку от Читы) воздух накануне ночью остыл до — 44°. Аномалия составила порядка 10°. Такие холода в это время наблюдаются в городе, в среднем, лишь раз в 10 лет.

Диаметрально другая ситуация — на крайнем юго-западе России. В Крыму на улицах лужи, а в небе — радуга, явление, характерное скорее для весенне-летнего, нежели зимнего сезона. Сюда в середине января после рекордных морозов пришли оттепели. Выше 0° в четверг поднимались столбики термометров в Черноземье, Низовьях Волги, на Кавказе, Кубани, в Крыму и в Калининградской области. Но если для Сочи +13° зимой — не такая уж и аномалия, то ростовские +7° выглядят поистине удивительными. Столь мощные оттепели в разгар зимы приходят в город лишь раз в 6−7 лет. А вообще такая температура может считаться нормальной разве что во второй половине апреля! … сильный снегопад с метелью накануне вечером начался в Москве. Видимость в столице ухудшалась до 700−800 метров. Всего за 3 часа в мегаполисе выпало более 3 мм осадков, в аэропортах оказались отменены или задержаны более 90 авиарейсов».

Карта аномалий ОСО на этот день (см. Рис. 5), также как и погода является «чрезвычайно контрастной». Разноцветные пятна озоновых аномалий четко соответствуют регионам с аномальной погодой. Желтый цвет аномалий с повышенным содержание озона накрывает регионы аномально холодной погоды в Сибири. Зеленое пятно отрицательной аномалии ОСО на ЕТР с центром над Черным морем соответствует аномальному теплу юга России. Положение Москвы на стыке разнознаковых аномалий ОСО объясняет причину сильного снегопада и метели здесь.

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Февраль 2017 года

07.01.2016, GISMETEO, «Арктический антициклон начал вторжение на юг Европейской России»:

»Этой зимой ультраполярные вторжения на территорию Европейской России отличаются не только частой повторяемостью, но и глубоким проникновением в южные широты. Арктический воздух не раз уже добирался до Крыма и черноморских курортов, включая островки субтропического климата — Сочи и Туапсе. Очень холодная погода господствовала в регионе на прошедшей неделе. Морозы за — 20 отмечались местами в Ставрополье и Краснодарском крае. В Анапе температура падала до — 16, плюс к этому — порывистый ветер. Ялту и Сочи засыпало снегом, Новороссийск терзала ледяная бора. И только к выходным с юго-запада пришло бурное потепление (местами до +10…+13), сопровождавшееся пасмурной погодой, дождями и туманами. Однако захвативший территорию ЕТР арктический антициклон распространяется все дальше на юг. Вместе с ним продвигается и зона отрицательной температуры, осадки переходят в снег».

Карта озоновых аномалий (см. Рис. 6) не позволяет нам согласиться с вышеприведенным объяснением причин аномального холода в начале февраля на ЕТР. Над Ледовитым океаном тепло, нет там холодного антициклона. Скуден запас сценариев у современных метеорологов, странно их упование на ультраполярные вторжения, якобы несущие аномальный холод на ЕТР.

Напомним, что самые сильные холода на европейской территории России приходят с востока из Сибири, а причиной их вторжения являются отрицательные аномалии ОСО, создающие градиент давлений, за счет которого холодные сибирские антициклоны вторгаются к западу от Урала. Именно такой сценарий отражен на Рис. 6. Вымороженный, сухой, то есть тяжелый (антициклонический) воздух под положительной аномалией ОСО с центром в Западной Сибири смещается к западу в пределы ЕТР, где озоновый слой разрушен, и давление снижено.

24.02.2017, GISMETEO,«То минус, то плюс — атлантические циклоны раскачали погоду в Москве»:

»Последняя декада февраля продолжает традиции переменчивого сезона. Мощные оттепели сменяются небольшими морозами, после чего опять возвращается оттепель. Резкие колебания погоды сопровождаются обильными осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром. Все это было актуально в последние дни. Ночью 23 февраля температура понизилась до — 7. Но уже днем потеплело до оттепели, выпало много осадков (до 5 мм в жидком эквиваленте) в виде мокрого снега. В ночь на 24 февраля опять слегка подморозило (до — 4). Однако днем температура повысилась до +3, обильные осадки стали выпадать в виде дождя.

С чем связаны бурные события последних дней февраля? И есть ли надежда на улучшение погодных условий? Высокий циклон с центром над Лапландией стал дирижером погоды на всем Европейском континенте и в прилегающих районах Арктики и Атлантики. Вовлекаемые в его циркуляцию подвижные циклоны и фронтальные волны приносят осадки и чередуют порции теплого и холодного воздуха. Как следствие — температура прыгает, атмосферное давление скачет».

Позволю себе заметить, что в последнем абзаце приведенного текста нет объяснения причин февральских погодных контрастов. Это просто констатация фактов, без объяснения причины их возникновения. Это, конечно, лучше, чем «ультраполярные вторжения» из предыдущих текстов, но смысла в них мало.

28.02.2017, GISMETEO, «Последний день февраля стал самым теплым в сезоне»:

»Последний день календарной зимы принес самую высокую температуру сезона. 28 февраля в 15:00 на метеостанции «ВДНХ» зафиксирована самая высокая температура зимы (+4,2). Предыдущий максимум сезона составлял +3,3 и наблюдался дважды также в феврале — 14 и 20 числа. Нетипично высокая для конца февраля температура связана с выносом тепла в передней части обширного атлантического циклона. Противостоящий ему гребень континентального антициклона усиливает адвекцию теплого воздуха и, размывая облачность, формирует весенний характер погоды».

Та же ситуация, что и в предыдущем тексте. Назвали грипп инфлюэнцией, и полагают, что решили проблему возникновения погодной аномалии. Интересно было бы узнать, как и где возник этот циклон? Возникает также вопрос, — почему антициклон, стоящий на пути циклона усиливает, а не затрудняет его движение?

Теперь посмотрим, какое объяснение аномального тепла последнего дня зимы дает озоновый алгоритм (см. Рис. 7).

Протяженная и обширная отрицательная аномалия ОСО (потери озона до 25%) вызывает нагрев приземного воздуха и соответствующее падение давления, фиксируя эти РТ параметры, метеоролог говорит о циклоне. Поскольку представить ситуацию зарождения циклона или антициклона in situ современному метеорологу невозможно, то придумывается его атлантическое происхождение.

Полную версию статьи читайте в журнале «Пространство и Время», № 1 за 2017 год.

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