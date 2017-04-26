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Ученые предупредили, чем грозит выпитое залпом пиво

Наука

Каждый грамм алкоголя на килограмм крови увеличивает риск возникновения аритмии на 75%

Пиво
Ich
Пиво

Берлин, 26 апреля 2017, 14:59 — REGNUM  Употребление за короткий промежуток времени двух литров пива приводит к нарушению сердцебиения и увеличивает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта. К такому выводу пришли немецкие ученые, итоги их работы опубликованы в журнале European Heart Journal.

В 2015 году в течение 16 дней коллектив специалистов снимал кардиограммы у участников популярного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене, здесь же проводились и другие исследования. Участниками эксперимента стали 3028 человек (женщин — около 30%), их средний возраст составил 34 года.

Особенностью фестиваля является большое число палаток, где гости могут попробовать продукцию местных пивоваров. Каждый год на «Октоберфест» съезжаются около 6 млн человек, которые выпивают миллионы литров пива.

Как оказалось, гости фестиваля, раньше не жаловавшиеся на сердце, ощущали нерегулярное сердцебиение после выпитого залпом пива. Аритмия обнаружилась у трети посетителей фестиваля, хотя средний показатель для населения в целом составляет 4%. В 25% случаев выявлялась синусовая тахикардия.

Наблюдали ученые и за более чем 4,1 тыс. умеренно выпивавших посетителей. Среди них на аритмию жаловались только 2,7%, а синусовая тахикардия проявлялась у 0,4%.

Как показали собранные за время мероприятия данные, каждый грамм алкоголя на килограмм крови увеличивал риск возникновения аритмии на 75%. Три грамма алкоголя на килограмм крови соответствуют употреблению пяти литров пенного напитка.

Аритмия опасна тем, что может привести к возникновению фибрилляции предсердий. В долгосрочной перспективе она увеличивает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта.

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