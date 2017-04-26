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За синдром хронической усталости ответственны бактерии — ученые

Наука

Нарушения в составе микрофлоры кишечника могут быть причиной сбоев в синтезе витамина В6 и других важных веществ

Вашингтон, 26 апреля 2017, 14:06 — REGNUM  Некоторые штаммы бактерий, в чрезмерном количестве присутствующие в кишечнике, вызывают у человека недуг, известный как синдром хронической усталости (СХУ). К такому выводу пришли специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке, наблюдавшие за состоянием здоровья ста человек. Итоги исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Как пояснил один из исследователей, Брент Уильямс, механизм развития СХУ имеет сходство с хроническим заболеванием кишечника, которое возникает на фоне сбоев во «взаимодействии» этого органа с мозгом.

За эту связь отвечают кишечные микроорганизмы, следовательно, выявление бактерий, ответственных за проблемы, приближает ученых к разработке методов диагностики и лечения хронического утомления, пояснил он.

Для СХУ характерны частые спазмы, головные боли, бессонница и ощущение усталости. Предыдущие исследования показали, что при СХУ нервная система постоянно работает в режиме «чрезвычайного положения», что приводит к воспалениям, в том числе в спинном мозге.

Уильямс и его коллеги изучили особенности микрофлоры и химический состав крови у ста человек, 50% из которых страдали СХУ. Как выяснилось, микрофлора и кровь пациентов из разных групп отличалась довольно заметно.

Так, в кишечнике больных СХУ присутствовало необычно много бактерий из рода Alistipes и неизвестных микроорганизмов из рода Bacteroides. При этом бактерий вида Bacteroides vulgatus, напротив, было слишком мало. Симптомы СХУ были выражены тем сильнее, чем больше был дисбаланс микрофлоры.

Ученые предполагают, что нарушения в составе микрофлоры могут быть причиной нарушений синтеза витамина В6 и некоторых других важных веществ, что может провоцировать развитие СХУ.

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