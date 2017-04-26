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Развенчан миф о «бессмертной» сибирской язве

Наука

Ученые выяснили, что споры сибирской язвы не могут прожить более 80 лет

Вашингтон, 26 апреля 2017, 11:16 — REGNUM  Американскими учеными из Университета Аризоны в Флагстаффе был развенчан миф о «бессмертной» сибирской язве. Это вирус, который в 1917 году использовали в Норвегии немецкие шпионы. Об этом говорится в материале издания mBio.

Ученые рассказали о том, что ампулы сибирской язвы, которые сохранились до наших дней, не содержат живых микроорганизмов. Ампулы на самом деле содержат в себе ДНК возбудителей сибирской язвы, но не живых микробов.

Изучая споры вируса, рассылавшегося в конвертах американским чиновникам в 2001 году, генетики сравнили его образцом из немецких ампул 1917 года. Проведя сравнительный анализ, ученые обнаружили, что споры, находясь в жидком состоянии, могут прожить не более 80 лет.

Таким образом, американские генетики опровергли проведенное в 1998 году исследование британцев. Тогда ученые заявили, что «воскресили» сибирскую язву, споры которой содержались в пробирке с 1917 года.

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