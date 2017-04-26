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Ученые объяснили причину неспособности полных людей наращивать мышцы

Наука

Причиной является наличие белка миостатина в организме

Мышцы человека
Иллюстрация: Художник-анатомист: Генри Вандайк Картер, иллюстрация сделана до 1858 года
Мышцы человека

Вашингтон, 26 апреля 2017, 09:17 — REGNUM  Биологи из Университета Огасты (США) объяснили, почему страдающие от ожирения люди оказываются неспособны к наращиванию мышечной массы. Статья об этом опубликована на сайте EurekAlert.

У полных людей доля мышечной ткани, в отличие от жировой, не увеличивается. Причиной этого ученые считают белок миостатин. У людей, страдающих ожирением, этот белок производится в избытке.

Между тем, миостатин известен как ингибитор роста мышечных тканей. У кого больше вырабатывается миостатина, меньше растет мышечная масса.

К таким выводам исследователи пришли, наблюдая за группами мышей: производящими и не производящими миостатин. Учены считают, что результаты экспериментов справедливы и для людей.

«В конечном счете, цель нашего исследования будет заключаться в создании таблетки, которая имитирует эффект упражнений и защищает от ожирения. Таблетки, которые ингибируют миостатин, могут также применяться для лечения мышечных заболеваний, таких как рак, мышечная дистрофия и СПИД», — отметил один из авторов исследования.

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