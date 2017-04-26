В Москве 26 апреля потеплеет до +17 градусов

Москва, , 09:15 — REGNUM В Москве и Московской области стремительно теплеет. Днем 26 апреля воздух в столице прогреется до 15−17 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 13−18 градусов выше нуля, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Днем 26 апреля местами пройдут небольшие дожди. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7−12 м/с с порывами до 15 м/с.

Дни 27 и 28 апреля в Московском регионе будут дождливыми, облачными, но теплыми. 27 апреля ожидается 9−14 градусов тепла, 28 апреля — 7−12 градусов тепла. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами порывы ветра составят до 15 м/с.