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Биологи создали первый прототип «искусственной матки»

Наука

Новая система может спасти жизни недоношенных младенцев

Беременность
brusalvate
Беременность

Вашингтон, 26 апреля 2017, 08:31 — REGNUM  

Американские биологи из Исследовательского института Филадельфии (США) создали первый в мире прототип «искусственной матки». Он представляет собой систему поддержания жизни для недоношенных детей и зародышей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Внутрь прибора был помещен недоношенный ягненок, жизнь которого система смогла поддерживать в течение месяца.

Инкубатор представляет собой плотный пакет с подключенными трубками, по которым поставляется специальная жидкость. По мнению ученых, совершенствование состава этой жидкости, позволит решать еще более амбициозные задачи и помогать расти менее развитым зародышам. Помимо этого, в инкубатор встроено множество датчиков, следящих за пульсом, давлением, активностью мозга и другими жизненно важными показателями.

По статистике ВОЗ, каждый год преждевременно рождается около 15 миллионов детей. Около миллиона из них умирает от осложнений и инфекций, отсутствия надлежащего ухода. Ученые предполагают, что в дальнейшем их новейшая разработка сможет использоваться для спасения как недоношенных зародышей, так и детей человека.

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