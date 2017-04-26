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В России обнаружен новый вид клещевого боррелиоза

Наука

По симптоматике болезнь напоминает лихорадочную форму клещевого энцефалита, но требует другого лечения

Borrelia burgdorferi переноситься клещами
Borrelia burgdorferi переноситься клещами

Москва, 26 апреля 2017, 07:36 — REGNUM  

Российскими учеными обнаружен новый вид клещевого боррелиоза. При этом новое заболевание легко перепутать по симптомам с клещевым энцефалитом. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Неизвестный ранее возбудитель Borrelia miyamotoi открыли в Японии в клещах в 1995 году. В 2001-м ее обнаружили в США, Германии и Франции. А в 2002 году был зафиксирован первый случай заражения этой инфекции в России.

По словам Александра Платонова, при клещевом боррелиозе, вызываемом возбудителем Borrelia miyamotoi, несколько дней держится высокая температура (40,5−41 градус), присутствуют тошнота, рвота, боли в мышцах, головные боли, боли в суставах. У половины больных начинаются нарушения функций различных органов. Хуже начинает работать печень, почки.

В России вирус встречается достаточно часто: им заражено до 10% клещей.

Напомним, что с 1 апреля в России ежегодно начинается клещевой сезон. Наибольшую активность клещи демонстрируют с весной и в начале лета — с апреля по июнь.

С начала 2017 года в медицинские учреждения с укусами клещей уже обратилось более 6900 человек по всей России.

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