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Китай начал вторую стадию 38-й океанической экспедиции

Наука

Цель — сбор полиметаллических конкреций, а также проведение биологических и геологических исследований

Пекин, 26 апреля 2017, 05:42 — REGNUM  Китайские ученые 25 апреля приступили к глубоководной миссии в Южно-Китайском море в рамках второй стадии 38-й китайской океанической экспедиции, передает газета China Daily.

Управляемый подводный аппарат «Цзяолун» с командой ученых прибыл на место исследования на борту материнского корабля «Сянхянхун-09».

Ожидается, что аппарат проведет свое первое с начала года погружение в Юно-Китайском море уже в среду, 26 апреля, если тому будут способствовать погодные условия, заявил главнокомандующий второй стадией экспедиции У Чанбинь.

За время миссии, которая продлится вплоть до 13 мая, ученые надеются выбрать место для сбора полиметаллических конкреций, а также завершения геологических и биологических исследований.

Напомним. что 38-я научная океаническая экспедиция началась 6 февраля 2017 года.

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