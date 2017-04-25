Зонд «Кассини» передал на Землю фотографии Титана

Вашингтон, , 14:13 — REGNUM

Зонд «Кассини» успешно завершил серию маневров, которые вывели его на траекторию столкновения с Сатурном. «Кассини» также передал на Землю последние фотографии Титана, спутника Сатурна, наиболее похожего на Землю. Об этом сообщает NASA на своем сайте.

В минувшую субботу «Кассини» в последний раз встретился с Титаном, пролетев на рекордно близком расстоянии от его поверхности — 979 километров. Сближение с этим спутником Сатурна способствовало тому, что зонд поменял траекторию полета. Сейчас он смог выйти на курс столкновения с Сатурном. Прежде чем он сгорит в атмосфере планеты-гиганта, он успеет совершить 22 пролета через промежуток между кольцами и самой планетой.

В ходе этого пролета над Титаном зонд получил множество новых фотографий планеты, в том числе и ряда ранее неизученных территорий, а также просветил ее углеводородные озера и моря при помощи своих радаров.

Ожидается, что в среду «Кассини» начнет первый пролет через промежуток между Сатурном и его кольцами. В ходе этого пролета будет возможность измерить массу колец, а также изучить свойства пространства в ближайших окрестностях шестой планеты.

Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на Титан для его изучения в январе 2005 года.