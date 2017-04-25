Ученые узнали причину наличия у каждого человека уникального обоняния

Лондон, , 12:58 — REGNUM В ходе наблюдения за мышами британские ученые из института Wellcome Trust Sanger Institute установили, что обоняние определяется не только различиями в устройстве генов, но и предыдущим опытом идентификации запахов т. е. тем, какие запахи животные или человек ощущали в прошлые годы жизни. Об этом говорится в материале журнала eLife.

Исследователи выяснили, что рецепторы в носах мышей, которые подвергались воздействию определенных запахов, и рецепторы генетически идентичных мышей, живших без этих запахов, заметно отличаются.

Как выяснилось, у мышей из клеток с разными запахами были разные наборы белков, отвечающих за распознавание запахов, несмотря на то, что у них были идентичные гены. Различия в их работе сохранялись на протяжении нескольких недель. Они менялись только при попадании в клетки с новыми типами запахов.

Под действием различных запахов происходят изменения в концентрации этих белков. Это и является причиной наличия у каждого человека уникального и постоянно меняющегося обоняния.