Ученые узнали причину наличия у каждого человека уникального обоняния
Все дело в комбинации генетики и опыта
Лондон, 25 апреля 2017, 12:58 — REGNUM В ходе наблюдения за мышами британские ученые из института Wellcome Trust Sanger Institute установили, что обоняние определяется не только различиями в устройстве генов, но и предыдущим опытом идентификации запахов
Как выяснилось, у мышей из клеток с разными запахами были разные наборы белков, отвечающих за распознавание запахов, несмотря на то, что у них были идентичные гены. Различия в их работе сохранялись на протяжении нескольких недель. Они менялись только при попадании в клетки с новыми типами запахов.
Под действием различных запахов происходят изменения в концентрации этих белков. Это и является причиной наличия у каждого человека уникального и постоянно меняющегося обоняния.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.