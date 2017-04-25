Сибирские ученые получили оборудование стоимостью около $1 млн

Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Высокопроизводительный секвенатор позволит проводить весь цикл «расшифровки» геномов в Новосибирске. Ученые смогут отказаться от заказа этих исследований в московских или зарубежных научных центрах. Это снизит их стоимость и продолжительность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ФИЦ «Институт цитологии и генетики».

Новое оборудование было установлено в центре коллективного пользования «Геномного анализа», что делает его доступным для ученых из разных институтов. В планах ученых — установить роботизированную систему подготовки проб для генетического анализа. Это должно ускорить проведение исследований.

Среди них работы в рамках ФЦП «Картофелеводство» — работы по выделению генов устойчивости к различным заболеваниям картофеля. Проводится ряд исследований по медицинской генетике. Предполагается также, что комплекс будет обеспечивать работу над поиском новых методов лечения рака, диабета, нейродегенеративных заболеваний.

На сегодняшний день генетические исследования — одно из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений науки, требующее серьезных ежегодных инвестиций со стороны государства.