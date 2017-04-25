Древнейшими существами на Земле могут оказаться грибы

Стокгольм, , 10:44 — REGNUM

Палеонтологи обнаружили древнейшую окаменелость многоклеточного существа, которое жило 2,4 миллиарда лет назад. Это существо, вероятно, являлось грибом. Об этом говорится в журнале Nature Ecology & Evolution.

Обнаруженное существо росло на дне океана на поверхности лавовых выбросов. Они застыли, как предполагают ученые, примерно за 10 миллионов лет до формирования окаменелости.

Как считает один из исследователей Стефан Бенгтсон из Национального музея естественной истории в Стокгольме, возможно, что это существо не было предком современных грибов. Но оно обладает похожим видом и структурой.

Сомнений в органическом происхождении окаменелостей у ученого нет, так как сложность устройства обнаруженного существа не могла быть порождением неживой природы.

В любом случае, это открытие, по мнению ученого, отодвигает время существования многоклеточной жизни на несколько сотен миллионов лет назад в прошлое.