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Узелки для запоминания чисел оказались письменностью

Наука

У инков существовала полноценная письменность, которую раньше считали способом счета

Лондон, 25 апреля 2017, 10:21 — REGNUM  

Британская лингвистка Сабина Хиланд идентифицировала слоговые знаки в двух образцах кипу — узелковой системы счета. Ее статья опубликована в журнале Current anthropology.

Хиланд проанализировала два образца кипу, полученные ею в Перу, в одной из деревень. Она выделила на них 95 типов узелков, различающихся цветом, формой и размером. Это в три раза больше, чем на известных до этого образцах, использовавшихся для подсчёта имущества. Как отмечает исследовательница, 95 знаков вполне достаточно для слогового или слогово-словесного типа письменности.

По мнению исследовательницы, существовало несколько разновидностей кипу. Одни предназначались для фиксации чисел, другие — для ведения полноценных записей. К последнему типу Хиланд относит и свои находки.

Что именно было записано в кипу, ученым расшифровать не удалось, т.к. для такой расшифровки требуется ключ. В настоящее время в Перу утрачены традиции чтения слогово-словесного письма, использованного в кипу. Это делает практически невозможным расшифровку инкских записей.

Тем не менее, ученые получили подтверждение существования письменности у инков. Это во многом объясняет тот факт, что их государство могло иметь сложную экономику, развитое земледелие, архитектуру и систему дорог.

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