Ученые расшифровали наскальные рисунки о глобальной катастрофе

Эдинбург, Великобритания, , 09:53 — REGNUM Шотландские ученые из Эдинбургского университета нашли каменные столбы с вырезанными на них рисунками. Как считают исследователи, на них изображена глобальная катастрофа. Об этом сообщает Phys.org.

Камни с изображениями были обнаружены на Армянском нагорье в Турции, в храме Гебекли-Тепе. Их возраст составляет приблизительно 12 тысяч лет. По мнению исследователей, это совпадает по времени с падением кометы, которое могло произойти в 10 899 году до н.э.

Ученые считают, что изображения на столбах, вероятно, связаны с этим событием, а также с созвездиями и астрономическими явлениями. Некоторые рисунки, например человек без головы, могут символизировать последствия столкновения Земли с кометой.

Считается, что эта катастрофа вызвала длительное похолодание и привела к изменению условий жизни людей на всей планете.