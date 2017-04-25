Ученые расшифровали наскальные рисунки о глобальной катастрофе
Были найдены каменные столбы с вырезанными на них рисунками
Эдинбург, Великобритания, 25 апреля 2017, 09:53 — REGNUM Шотландские ученые из Эдинбургского университета нашли каменные столбы с вырезанными на них рисунками. Как считают исследователи, на них изображена глобальная катастрофа. Об этом сообщает Phys.org.Камни с изображениями были обнаружены на Армянском нагорье в Турции, в храме Гебекли-Тепе. Их возраст составляет приблизительно 12 тысяч лет. По мнению исследователей, это совпадает по времени с падением кометы, которое могло произойти в 10 899 году до н.э.
Ученые считают, что изображения на столбах, вероятно, связаны с этим событием, а также с созвездиями и астрономическими явлениями. Некоторые рисунки, например человек без головы, могут символизировать последствия столкновения Земли с кометой.
Считается, что эта катастрофа вызвала длительное похолодание и привела к изменению условий жизни людей на всей планете.
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