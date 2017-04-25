Ученые рассказали о новом полезном свойстве ходьбы

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Американские ученые из New Mexico Highlands University провели исследование при участии 12 здоровых добровольцев, сообщает EurekAlert.

Добровольцы перемещались с одинаковой скоростью, находясь в строго вертикальном положении. Исследователи следили за кровоснабжением головного мозга с помощью ультразвука.

В результате исследования было установлено, что при ходьбе улучшается приток крови к головному мозгу, что способствует улучшению памяти и познавательных способностей человека. Этот эффект проявляется слабее, чем при беге, но значительно сильнее, чем при езде на велосипеде.