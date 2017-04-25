Российские учёные открыли новый вид вымерших млекопитающих

Томск, , 08:30 — REGNUM

Учёными из Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов во время экспедиции в районе реки Кемчуг был найден окаменелый зуб неизвестного ранее млекопитающего. Об этом сообщает научный журнал Journal of Vertebrate Paleontology.

Специалисты придумали название новому животному «Байдабатыр»: от слова «байдарка», (на байдарке учёные плыли по реке к месту находки), и слова «батыр» — тюркского аналога слова «богатырь».

По словам исследователей, Байдабатыр жил около 145 млн лет назад, что соответствует юрскому периоду. Это удалось установить, проанализировав слой породы, в котором обнаружили зуб. Структура зуба показала, что млекопитающее было травоядным.

По словам одного из участников экспедиции, кандидата биологических наук, доцента СПбГУ Павла Скучаса, «находка подтвердила, что в Западной Сибири на протяжении 40 миллионов лет продолжался грандиозный эволюционный застой, когда видовой состав млекопитающих и амфибий практически не менялся»