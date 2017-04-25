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Биологи нашли возможную причину развития рассеянного склероза

Наука

Найден белок, который приводит к гибели клеток мозга

Лондон, 25 апреля 2017, 07:42 — REGNUM  

Британскими биологами из Университета Эксетера была найдена возможная причина развития рассеянного склероза. Они обнаружили белок, появление которого в клетках мозга приводит к их массовой гибели. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Neuroinflammation.

При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют оболочку нервных волокон. От этого нервы хуже проводят сигнал. А это, в свою очередь, приводит к различным последствиям: от легкого онемения конечностей до паралича или слепоты.

На сегодняшний день ученые не знают, что заставляет иммунные клетки атаковать оболочку нервных волокон. Возможно, это связано с нарушениями в работе организма. Однако было установлено, что клетки мозга людей и животных, страдавших от рассеянного склероза, имели одно общее свойство — в них содержалось необычно много белка Rab32. В нейронах здоровых людей этот белок отсутствовал.

Белок Rab32 нарушает баланс ионов внутри митохондрий, что заставляет клетки производить большое количество молекул, связанных со стрессовой реакцией. Иммунные клетки атакуют миелиновую оболочку нервов. Миелин разрушается, вследствие чего клетки мозга погибают.

По мнению ученых, блокировка Rab32 может стать единственным способом терапии в борьбе с рассеянным склерозом.

Сегодня в мире, по данным ВОЗ, более 2,3 млн человек страдают от этой болезни.

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