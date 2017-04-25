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Китай и ЮАР создадут совместные технопарки

Наука

Страны делают ставку на науку и технику, как драйверы всестороннего развития

Пекин, 25 апреля 2017, 04:26 — REGNUM  Китай и ЮАР в понедельник, 24 апреля официально запустили сотрудничество в сфере научно-технических парков с целью укрепления двусторонних связей, сообщает агентство «Синьхуа».

В своей речи на церемонии открытия первой встречи в рамках механизма гуманитарных обменов между КНР и ЮАР на высоком уровне, вице-премьер КНР Лю Яньдун отметила стремительный прогресс, достигнутый странами в сфере научно-технического сотрудничества после того, как Китай и ЮАР установили дипломатические отношения 20 лет назад.

«Значительные достижения двустороннего сотрудничества видны в сфере биологии, информации, горного дела, лазеров, новых материалов и иных сфера, составляющих приоритет для науки и техники, а также являющихся важными элементами китайско-африканского всестороннего партнерства», — заявила Лю, обращая внимание на то, что в декабре 2014 году председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Джейкобом Зумой были достигнуты важные соглашения в указанной области.

Лю отметила, что научно-технические парки являются эффективным инструментом развития науки и техники, поддерживающими устойчивое развитие технических инноваций.

Интенсивное сотрудничество в области развития технопарков, по ее мнению, даст новый импульс развития двусторонних отношений между КНР и ЮАР.

Китай, в свою очередь, намерен делиться опытом с ЮАР при планировании, строительстве и управлении высокотехнологичными зонами, заявила Лю.

Напомним, что в южноафриканском городе Претория 24 апреля открылась первая встреча в рамках механизма гуманитарных обменов между КНР и ЮАР на высоком уровне, в рамках которой Китай намерен совместно работать с ЮАР и другими странами Африки во имя совместного вхождения в новую эру взаимовыгодного сотрудничества и общего развития.

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Технопарки, индустриальные парки
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