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Британские ученые нашли гусеницу, переваривающую полиэтилен

Наука

Полиэтиленовый мусор — одна из серьезных проблем экологии

Лондон, 24 апреля 2017, 22:27 — REGNUM  Британские ученые установили, что гусеницы большой восковой моли способна разлагать полиэтилен. Результаты своих исследований они опубликовали сегодня, 24 апреля, в журнале Current Biology.

Один из авторов исследования профессор Кембриджского университета Паоло Бомбелли считает, что это открытие может помочь избавиться от огромного количества мусора, который скапливается на свалках и в океане.

Дело в том, что полиэтилен действительно представляет серьезную проблему для окружающей среды, так крайне медленно разлагается в естественных условиях.

Открытие было совершено случайно. Одна из авторов исследования биолог Федерика Берточчини увлекается пчеловодством. Однажды она обнаружила в своих ульях личинок большой восковой моли — бабочки-вредителя, известной под латинским названием Galleria mellonella.

Берточчини собрала гусениц в полиэтиленовый пакет, но спустя некоторое время обнаружила, что пакет прогрызен насквозь, гусеницы расползлись по её дому.

После этого Берточчини вместе с коллегами из Кембриджского университета провела полноценный эксперимент. Несколько сотен гусениц были помещены на полиэтиленовый пакет из супермаркета. Через 40 минут ученые обнаружили в нем первые дырки. Спустя 12 часов гусеницы съели 92 миллиграмма полиэтилена. По подсчетам, это существенно больше, чем объем вещества, который был бы за аналогичное время разложен бактериями или грибком.

Последующие эксперименты показали, что Galleria mellonella способна полностью переваривать полиэтилен.

Также было установлено, что полэтилен разлагается, если на него положить раздавленную гусеницу. Это значит, что разложение полиэтилена вызывает некий особый фермент, вырабатываемый либо железами гусениц, либо бактериями-симбионтами в их пищеварительной системе.

Известно, что Galleria mellonella питается воском, что, по предположению исследователей, и помогло им выработать способность перерабатывать полиэтилен.

Далее ученые хотят выделить то вещество, которое разлагает полиэтилен, а затем синтезировать его искусственным путем.

«Вряд ли возможно разводить миллионы гусениц на пакетах», — пояснила Берточчини.

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