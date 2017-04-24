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Путин сравнил свою работу с процессами в подводном мире

Наука

Добро победит зло

Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 21:44 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин метафорически сравнил свою работу с процессами, протекающими в животном мире. Об этом глава государства заговорил сегодня, 24 апреля, на заседании попечительского совета Русского географического общества.

На заседании Путину продемонстрировали проект «Изучение подводного мира арктических вод России». Ему продемонстрировали кадры подводной жизни.

«Я так понимаю, одна медуза ест другую?» — спросил Путин во время просмотра фильма. Ему ответили утвердительно. «Да, эти медузы питаются другими медузами, 70% диеты», — сказал президент, продемонстрировав некоторое знание подводной фауны.

Также Путина заинтересовал ещё один кадр. «А вторая картинка? Где моллюск-ангел, он поедает чёртика», — спросил Путин. Собеседники также ответили утвердительно. «Да, морские ангелы поедают морских чертей», — сказал рассказчик и добавил, что метафорически «добро съедает зло».

Президент философски заметил, что наблюдение за происходящим в природе может пригодиться в его работе.

«То, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит — очень полезно», — заметил Путин.

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